Moradores do Jardim Taquari, na região sul de Palmas, poderão se cadastrar para receber reformas e melhorias habitacionais de até R$ 40 mil por residência. Ao todo, serão contempladas com 280 melhorias habitacionais pelo programa Periferia Viva Reformas.\nSegundo a prefeitura, nesta primeira etapa, serão selecionadas 140 famílias do Jardim Taquari que moram nas ruas T-20, T-21, T-22, T-23, T-30, T-31, T-32, T-33, T-41, T-42 e T-43. As outras 140 vagas serão destinadas, em uma fase posterior, a moradores do setor Irmã Dulce, também localizado na região sul da capital.\nO mutirão de cadastramento será realizado no dia 3 de setembro, a partir das 8h, na sede da Subprefeitura de Taquari. Durante o atendimento, técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (Seihab) vão orientar os moradores e realizar os cadastros das famílias interessadas.