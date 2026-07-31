A Fundação Cultural de Palmas (FCP) anunciou a abertura de 662 novas vagas para cursos gratuitos de iniciação artística para o segundo semestre de 2026. As oportunidades são oferecidas por meio do Centro de Criatividade e as inscrições começam na próxima segunda-feira (3).\nPara orientar os interessados, a prefeitura disponibilizou nesta quarta-feira (29) o Informativo e as Grades de Cursos com os detalhes de cada turma. Os documentos trazem o cronograma, a lista de documentos necessários e os métodos de inscrição.\nO processo de inscrição será realizado de forma on-line. É importante que o candidato fique atento à escolha do núcleo, curso e horário no momento do preenchimento, pois esses dados não poderão ser alterados posteriormente.\nJurados começam a avaliar pratos inscritos no Festival Gastronômico de Taquaruçu nesta quinta (30)