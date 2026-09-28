Investigado pela morte do filho em Palmas, Igor Veloso já acumula denúncias por violência doméstica e ameaças contra a ex (Reprodução/TV Anhanguera)\nO advogado Igor Gustavo Veloso de Souza foi indiciado pela morte do filho, Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, pelos crimes de vicaricídio, estupro de vulnerável, tortura e fraude processual. Durante a investigação, ele mudou a versão sobre o que aconteceu: inicialmente, afirmou que a criança havia morrido após um afogamento acidental na piscina de casa e, depois, admitiu ter agredido o menino.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Pai e madrasta de Gustavo Veloso são presos\nSegundo o delegado Eduardo Menezes, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Igor confirmou em depoimento que o filho entrou na piscina sem autorização e chegou a se afogar, mas foi retirado da água pelo pai. Ao ser questionado sobre o motivo de ter entrado na piscina, Gustavo teria dito que a mãe havia autorizado o banho. A resposta teria irritado Igor e desencadeado as agressões.