O ex-marido suspeito de espancar a consultora de vendas Jhanny Kelly Alves Evangelista, de 32 anos, mandou um áudio para a filha de nove anos pedindo desculpas, segundo a família. Nas mensagens, ele afirma que ‘perdeu a cabeça’.\nMinha filha desculpa o que o papai fez, tá? O papai perdeu a cabeça, tá? E fez besteira tá, mas me desculpa, o papai te ama muito”, diz o homem no áudio.\nVeja no JA 2º Edição: Tocantins está entre os estados com maior índice de feminicídio do Brasil\nA agressão aconteceu na madrugada de domingo (21), na região sul de Palmas. Conforme a Polícia Militar, o suspeito do crime é ex-marido da vítima, mas ele fugiu após o crime.\nEle não teve o nome divulgado pela polícia, mas, segundo a família, se chama Antônio Rodrigues da Silva. O JTo não conseguiu contato com a defesa dele.