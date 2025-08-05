O pai de 41 anos foi indiciado pelo estupro da própria filha, de 10 anos. A Polícia Civil de Taguatinga investigou o caso e concluiu o inquérito nesta terça-feira (5). O suspeito está preso preventivamente.\nO caso chegou até as autoridades por meio do Disque 100. A 103ª Delegacia de Polícia do município instaurou um inquérito e descobriu, após ouvir a vítima, as irmãs e outras testemunhas, que o homem seria responsável por um histórico de abuso sexual e violência familiar.\nO nome do homem não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nEnfermeiro é suspeito de estuprar recepcionista de hospital durante plantão noturno, diz polícia\nSuspeito de estuprar idosa de 71 anos tentou dopar vítima com solvente de tintas após invadir casa, diz polícia\nJovem é preso dentro de ônibus na BR-153 suspeito de tocar o corpo de passageira enquanto ela dormia