Um homem de 56 anos foi preso após esfaquear o próprio filho, de 30 anos, e a companheira, de 49, em Aliança do Tocantins, região sul do estado. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital da cidade.
O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.
Conforme a PM, o suspeito teria atacado o filho e a companheira com diversos golpes de faca no sábado (15) e fugido após o crime. Porém, na manhã de domingo (16), ele foi localizado escondido embaixo de uma das camas da casa onde morava.
As vítimas foram socorridas, porém o filho do casal foi internado em estado grave. Os nomes deles não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu informações sobre o estado de saúde.