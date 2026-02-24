Um pai foi preso temporariamente suspeito de estuprar a própria filha enquanto ela dormia em São Simão, na região sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o homem também é suspeito de agredir a adolescente e teria a ameaçado de morte. O caso segue sob investigação.\nO suspeito não foi identificado, portanto, o g1 não conseguiu localizar a defesa para solicitar um posicionamento.\nO caso foi divulgado pela Delegacia Regional de Rio Verde neste domingo (22). Segundo apurado pela polícia, o pai é suspeito de praticar os abusos em pelo menos três ocasiões.\nProfessor universitário é preso suspeito de tráfico de drogas em Araguaína\nDois homens morrem em confronto com a PM em Miranorte do Tocantins\nPolicial militar investigado por violência doméstica no TO: veja o que já se sabe sobre o caso\nOs fatos teriam ocorrido enquanto a adolescente dormia, havendo relatos de toques em partes íntimas e outros atos de natureza sexual", diz o relato da polícia.