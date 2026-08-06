A Polícia Civil prendeu o advogado Igor Gustavo Veloso de Souza e Kathellen Moreira, companheira dele, na madrugada desta quinta-feira (6) em Palmas. Eles são suspeitos de envolvimento na morte de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, filho de Igor.\nA morte da criança foi registrada na segunda-feira (3) depois que o pai procurou a polícia para comunicar o ocorrido, afirmando que o menino tinha se afogado na piscina de casa. Mas, o laudo pericial apontou que não havia indícios de afogamento e concluiu que Gustavo morreu após sofrer múltiplas agressões e violência sexual.\nA defesa de Igor Gustavo afirmou que ele colaborou com as autoridades desde o início, colocando-se à disposição e combinando previamente sua entrega após o mandado de prisão. A defesa ressalta que não houve captura após buscas, mas sim cumprimento acordado da ordem judicial, e informa que não comentará detalhes do caso devido ao sigilo das investigações (veja nota abaixo).