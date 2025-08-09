A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou cartazes de procurados com as fotos de Valdimar Carvalho dos Santos, de 46 anos, e seu filho Tiago Pereira dos Santos, de 19 anos. Eles são investigados pelo homicídio de um jovem em um bar na zona rural de Tocantínia, região central do estado.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Pai e filho são procurados por homicídio e tentativa de homicídio\nA vítima é Henrique Cardoso de Sousa, morto aos 22 anos em abril de 2025. De acordo com a família, o jovem entrou no bar enquanto ocorria uma confusão e um tiroteio envolvendo outras pessoas. Ele foi atingido e morreu dias depois no Hospital Geral de Palmas.\nSegundo a Polícia Civil, os suspeitos moravam na zona rural do município de Dois Irmãos e fugiram após as ordens de prisão expedidas pelo Poder Judiciário. O JTO não conseguiu contato com advogados ou representantes dos dois até a última atualização desta reportagem.