Instituo Médico Legal de Araguaína (Divulgação/SSP)\nPai e filho morreram após uma sequência de acidentes registrada na noite desta quinta-feira (16), na TO-335, a cerca de 56 quilômetros de Colinas do Tocantins, no sentido de Palmeirante, no norte do estado. As vítimas são André Pereira da Silva, de 26 anos, e João Pereira da Silva Filho, de 57 anos.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o primeiro acidente envolveu uma motocicleta. Enquanto uma equipe de socorro prestava atendimento à vítima às margens da rodovia, uma ambulância permaneceu parada no local com a sinalização acionada.\nNesse momento, um caminhão que seguia no mesmo sentido atingiu a ambulância e também um carro de passeio que estava no local. Com o impacto, os veículos acabaram arrastados e quatro pessoas sofreram atropelamento.