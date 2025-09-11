Um pai acusado de estuprar a própria filha por anos foi condenado a 30 anos de prisão. O julgamento aconteceu em Araguaína, norte do estado. A vítima ficou grávida e o crime chegou às autoridades quando a adolescente foi levada ao hospital para dar à luz.\nA suspeita informada pela unidade à polícia, na época, era de que o pai do bebê seria o próprio pai da menor. O Ministério Público do Tocantins informou que, durante a investigação, foi confirmado, por meio de teste de DNA, que o suspeito também é o pai do bebê.\nPor envolver crime contra criança e adolescente e estar em segredo de justiça, o nome do condenado não foi divulgado. O JTo não conseguiu contato com a defesa dele até a publicação desta reportagem. A decisão cabe recurso.\nHomem é preso suspeito de matar mulher a facadas durante discussão