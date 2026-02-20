O peão Leandro Pereira, de 23 anos, morreu após ser pisoteado por um boi, em uma competição (Reprodução/ perfil do Instagram de Leandro Pereira e da Prefeitura de Amorinópolis)\nO peão que morreu após cair de um boi e ser pisoteado pelo animal, na zona rural de Amorinópolis, no oeste de Goiás, era pai de um bebê de 8 meses e havia sonhado tanto com a paternidade quanto com a atuação em rodeios, segundo uma prima. Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos, participava de uma competição entre amigos quando o acidente aconteceu.\nEm entrevista ao g1, a Talita Pereira, prima de Leandro, disse que ele era casado com Monniky Diniz. Além de peão, ele trabalhava em fazendas.\nNas horas vagas, ele gostava de estar com a esposa e o filho, e montar em bois", contou.\nEm seu perfil do Instagram, Leandro postava fotos do filho todos os meses, comemorando em cima do chamado tapete de "mesversário". Segundo Tatlita, o primo sempre sonhou em "dar um bom futuro para a família e ser um bom peão de rodeio".