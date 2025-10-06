Nelcimar Correia de Morais, de 49 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica enquanto utilizava uma máquina agrícola em chácara no município de Peixe, no sul do estado. Ele era pai do vereador Pedro Morais (PDT), de Gurupi.\nO acidente aconteceu no domingo (5). A Câmara Municipal de Gurupi lamentou a morte e informou que, devido ao falecimento, todas as sessões previstas para esta semana estão canceladas.\nA Casa Legislativa também afirmou que Nelcimar deixou um legado de honestidade. "Sua trajetória é marcada pelo exemplo de vida honesta e digna, reconhecida por todos que o conheceram", disse a nota.\nMulher surda de 54 anos está desaparecida há sete dias: 'Estamos sem saber o que fazer', desabafou a prima\nFamília doa órgãos de segurança morto em briga de bar; corpo é sepultado em Palmas | Tocantins