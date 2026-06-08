Pai posta homenagem após morte de siameses que nasceram em Goiás (Reprodução/Instagram de Aline Silva)\nGleibson Gomes, pai dos siameses unidos pelo abdômen que nasceram em Goiânia, publicou um desabafo e uma homenagem aos meninos nas redes sociais após a morte dos filhos, Bernardo e Eduardo. Na publicação, ele fala sobre os dias de luta vividos pela família e o sonho de retornar para Palmas, no Tocantins, com os filhos nos braços.\nSonhávamos em retornar para casa com vocês ao nosso lado, pois enfrentar essa caminhada com a presença de vocês teria sido mais fácil. Hoje, temos um grande desafio pela frente: recomeçar", escreveu.\nBernardo e Eduardo nasceram em maio, no Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia. Neste domingo (7), o médico Zacharias Calil anunciou a morte dos meninos, que precisaram passar por uma separação depois que um deles teve uma parada cardíaca. A cirurgia foi realizada, mas os bebês não sobreviveram.