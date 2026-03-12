Enzo Fernandes morreu após um acidente de ônibus em Bruxelas (Arquivo pessoal/João Vitor Fernandes da Silva)\nO pai do menino goiano de 7 anos que morreu após ser atropelado por um ônibus na Bélgica disse que a família está destruída. Segundo João Vitor Fernandes da Silva, de 25 anos, Enzo Fernandes de Souza estava atravessando uma faixa de pedestres quando o acidente aconteceu. O menino ficou internado por uma semana em estado gravíssimo, mas não resistiu.\n"Estamos destruídos. Não tem como estar sentindo outra coisa", desabafou o pai do menino.\nEm nota, a empresa de ônibus TEC informou que a perda de uma criança é uma "tragédia indescritível" e que a prioridade absoluta da empresa é o respeito, a dignidade e a compaixão pela família e pelos entes queridos de Enzo (leia a nota na íntegra ao fim do texto). Disse ainda que vai continuar cooperando com as autoridades na investigação em andamento.