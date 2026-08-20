Reunião do gabinete do secretario de Segurança Pública. (Divulgação/Amanda Oliveira)\nO vereador Lindomar Gomes da Silva (PT), pai de Luciano, participou nesta quinta-feira (20) de uma reunião na Secretaria da Segurança Pública para cobrar justiça pela morte do filho. O encontro, realizado em Palmas, reuniu também o prefeito de Couto Magalhães, Júlio César Brasil (Republicanos), vereadores e familiares da vítima. A reunião ocorreu enquanto a investigação sobre o caso entra na fase final.\nLuciano morreu após ser atingido por um tiro durante uma discussão na Praia do Porto Franco, em julho deste ano, em Couto Magalhães, no norte do Tocantins. A possível participação de um policial civil no caso é investigada.\nEm entrevista ao Jornal do Tocantins, o pai da vítima, falou sobre a revolta da família e da população de Couto Magalhães diante da morte do filho. Ele também questionou a versão de legítima defesa apresentada pelo suspeito e afirmou que a família espera por justiça.