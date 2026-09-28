Igor Veloso está preso pela morte do filho, de 3 anos, em Palmas (Reprodução/TV Anhanguera)\nA 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas indiciou o advogado Igor Gustavo Veloso de Souza pelo crime de estupro de vulnerável na conclusão do inquérito que apurou a morte do próprio filho, Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos. O anúncio ocorreu na manhã desta segunda-feira (28), durante entrevista coletiva concedida pelo delegado titular da unidade, Eduardo Menezes.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Polícia Civil conclui investigação sobre a morte de menino de três anos\nAlém da infração sexual, o genitor responderá por vicaricídio, tortura e fraude processual. A madrasta da criança, Kathellen Moreira, também acabou indiciada por vicaricídio e fraude processual. O casal permanece sob custódia preventiva no sistema prisional do Tocantins.