Dyogo Hilario Tocafundo, pai da influenciadora Duda Freire, foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão por tráfico de drogas, conforme o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). Segundo a sentença, à qual o g1 teve acesso, o cumprimento será em regime fechado, devido à recidiva do condenado, além de 583 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.\nDyogo foi preso no Setor Marista, em Goiânia, no dia 26 de fevereiro, e passou por audiência no sábado (28), quando a prisão foi mantida. Ele está recluso na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, segundo a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP).\nO g1 entrou em contato com a defesa do empresário, que afirmou que, por enquanto, não comentará o caso.\nSegundo o documento, ele, que havia sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, permanecia envolvido com o crime, razão pela qual se iniciou uma investigação.