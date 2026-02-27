O empresário Dyogo Hilario, de 46 anos, pai da influenciadora Duda Freire, foi preso nesta quinta-feira (26), em Goiânia, suspeito de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar (PM), havia um mandado de prisão em aberto contra ele desde 2025. Dyogo atuava na modalidade “delivery”, ou seja, entregando drogas, com foco em bairros nobres da capital. As informações foram confirmadas pela repórter Letícia Fiuza do g1 Goiás.\nO POPULAR entrou em contato com dois advogados de defesa de Dyogo, por ligação e mensagem de texto. Entretanto, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO POPULAR também pediu um posicionamento para a assessoria de Duda Freire e aguarda retorno.\nArma foi encontrada junto de policial e esposa advogada mortos, diz polícia\nManicure denuncia que pegou R$ 2,5 mil com PM suspeita de agiotagem e já pagou mais de R$ 18 mil