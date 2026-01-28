Uma ação da Polícia Militar do Tocantins resultou na prisão de um homem em Tocantinópolis após ele ameaçar matar a própria filha, de acordo com a corporação. A ocorrência mobilizou equipes da PM após relatos de familiares sobre risco iminente à integridade física da criança.\nAo chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram o homem em confronto com parentes. Conforme a PM, o suspeito resistiu à abordagem e partiu para cima dos agentes com objeto cortante. Segundo a polícia, diante do risco de violência maior, um disparo teve por objetivo conter a agressão.\nO homem recebeu um disparo de arma de fogo, na sequência seguiu algemado e levado sob custódia. A filha, alvo de ameaças de morte, permaneceu sob proteção de moradores até a chegada de familiares e da autoridade policial.\nInfluenciadora que teve R$ 9,5 milhões bloqueados por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro vira ré