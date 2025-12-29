Os proprietários de veículos registrados no Tocantins têm até o dia 30 de janeiro de 2026 para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 10% de desconto. Durante esse prazo, o imposto será pago em cota única.\nOs contribuintes também poderão parcelar o IPVA em até 10 vezes, mas as parcelas não podem ser inferiores a R$ 200 para pessoa física e R$ 400 para pessoa jurídica.Neste caso, o vencimento dos boletos será no último dia útil do mês da parcela.\nConforme a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), responsável pelo calendário do IPVA, o vencimento do imposto para todos os veículos será no dia 30 de outubro de 2026. Nesse caso, o pagamento será em cota única sem desconto sem desconto.\nPrefeitura consegue liminar para liberar viaturas da Guarda Metropolitana bloqueadas por empresa