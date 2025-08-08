Referência religiosa no sul do Tocantins, o padre Osterval Glória morreu aos 86 anos, na madrugada desta sexta-feira (8), em decorrência de choque séptico. Ele estava internado no Hospital Regional de Gurupi (HRP) e teve a morte confirmada, em nota, pela Diocese de Porto Nacional, que fica a cerca de 60 km da capital.\nConforme a nota de falecimento divulgada pela diocese, no Instagram, Osterval Glória era padre emérito residente em Gurupi, no sul do estado, e estava hospitalizado desde o dia 15 de julho, após complicações no intestino (veja comunicado no final da matéria).\nComo 53 anos de sacerdócio, Pe. Osterval deixa um legado de simplicidade, serviço e profunda confiança no Evangelho de Jesus Cristo. Descanse em Paz!", divulgou a sede episcopal de Porto Nacional.\nCouto Magalhães decreta luto oficial por morte de vereador; corpo é velado na Câmara