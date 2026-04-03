O padrasto suspeito de ter envenenado Weslenny Rosa Lima, a enteada de 9 anos, em Alto Horizonte, no norte de Goiás, vinha demonstrando impaciência com ela e com o irmão dela, filhos de Nábia Rosa Pimenta Mateus, com quem ele tinha um relacionamento há cerca de cinco meses. A informação é da própria mãe. Ronaldo Alves de Oliveira foi preso preventivamente pela polícia.\n"De um certo tempo pra cá, ele já deixava bem notável uma falta de paciência com os meninos. Aí, ele já nem mexia. Já deixava mais abandonado pra lá. Eu falava 'não. Larga os meus meninos. Pode deixar que dos meus filhos eu mesma vou cuidar'", disse Nábia, em entrevista à TV Anhanguera.\nEm nota, a defesa de Ronaldo afirmou que recebeu a notícia da prisão com naturalidade e, por acreditar que ele é inocente, orientou que ele se apresentasse espontaneamente à delegacia, justamente para colaborar com os esclarecimentos e demonstrar a sua inocência (veja a íntegra da nota ao final da reportagem).