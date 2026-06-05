Ivano Vaz Cunha, que morreu carbonizado em Araguaína junto com a enteada Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos, cumpria pena por matar uma jovem em 2009. Conforme informações divulgadas no Diário da Justiça de 2011, Ivano foi condenado a 35 anos de prisão por estupro, homicídio qualificado por asfixia e por ter ateado fogo no corpo da vítima e na casa dela.\nDe acordo com a apelação, na época, Ivano confessou que cometeu os crimes de incêndio e homicídio. A Justiça estipulou uma indenização no valor de R$ 100 mil por danos morais e determinou que a pena fosse cumprida em regime fechado. Segundo a Justiça, ainda em 2011, ele teria tentado fugir da prisão.\nO JTo não conseguiu contato com representante do condenado.\nVeja vídeo no JA2: Incêndio que matou padrasto e enteada em Araguaína é investigado pela Polícia Civil