À esquerda, Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, que morreu envenenada. À direita, momento em que o padrasto dela, de camiseta cinza, é preso (Reprodução/TV Anhanguera e Divulgação/PC)\nA Polícia Civil (PC) prendeu nessa quarta-feira (1°) o padrasto por suspeita de envenenar os enteados em Alto Horizonte, no norte goiano. A menina, Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, morreu, e o irmão dela, de 8, passou mal e precisou ser internado. O caso aconteceu após um jantar em família.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do padrasto para pedir um posicionamento. Segundo a polícia, no momento da prisão, o homem permaneceu em silêncio.\nO Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, informou à reportagem que o paciente de 8 anos "continua internado na unidade, apresentando melhora clínica, com quadro estável".