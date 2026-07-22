Um homem de 54 anos foi preso suspeito de manter o enteado, um adolescente de 13 anos com autismo e esquizofrenia, acorrentado a um sofá e trancado sozinho em uma sala comercial. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu na rodoviária de Anápolis, no momento em que o suspeito tentava fugir.\nComo a identidade do investigado não foi divulgada, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nA prisão foi realizada nesta terça-feira (21), em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O resgate do adolescente, no entanto, havia ocorrido seis dias antes, durante uma operação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).\nCasal morto em queda de avião em Palmas é sepultado no Pará\nDuas pessoas morrem após avião de pequeno porte cair perto de aeródromo em Palmas