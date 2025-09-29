Um homem de 39 anos está preso preventivamente, desde esta segunda-feira (29), suspeito de abusar sexualmente da enteada de 11 anos. Segundo a Polícia Civil, os abusos começaram quando a família morava em Gurupi e continuaram após mudança para Palmas.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nA vítima contou sobre os abusos para mãe e os tios. Logo depois, os familiares registraram o caso na delegacia. Segundo a polícia, o crime também foi comprovado por meio de laudo psicológico.\nSuspeito invade quarto e se masturba enquanto adolescente dormia\nJovem sofre estupro em casa abandonada e mais um suspeito é preso\nPai é condenado a 30 anos por violência sexual contra filha adolescente\nO mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Após os procedimentos legais, o padrasto foi levado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas.