Um caminhão invadiu uma padaria depois de se envolver em um acidente com um carro de passeio nesta quarta-feira (10), em Gurupi. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e parte do estabelecimento ficou destruída por causa do impacto. O carro ainda atingiu um poste de energia elétrica.
Veja mais no JA2: Caminhão bate em padaria em Gurupi e provoca estragos
O passageiro do caminhão precisou ser retirado das ferragens com a ajuda do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar informou que uma cliente de 66 anos estava na frente da padaria e foi atingida. Os dois foram atendidos pelo Samu e levados para o hospital.
Vídeos mostram que o caminhão derrubou parte de uma parede da padaria e danificou estruturas e objetos dentro do local.