Unidade de Saúde da Família do Jardim Taquari (Raphael Pontes/Jornal do Tocantins)\nPacientes da rede municipal de saúde de Palmas relatam demora na entrega de resultados de exames laboratoriais e a necessidade de repetir coletas após problemas que atingiram o sistema utilizado para o processamento dos laudos.\nEm visita à sala de coleta e agendamento de exames da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Taquari, nesta quinta-feira (16), o Jornal do Tocantins encontrou pacientes que aguardavam atendimento e reclamavam da demora para receber os resultados.\nDurante a apuração, a reportagem conversou com funcionários da empresa terceirizada responsável pelo serviço, que pediram para não ter os nomes divulgados. Segundo os relatos, parte das amostras coletadas durante o período em que o sistema permaneceu bloqueado perdeu a validade antes do processamento dos exames.