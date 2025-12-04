Pacientes com câncer podem ter o tratamento transferido para o Hospital de Amor (HA). O Ministério Público do Estado (MPE) realizou uma audiência administrativa para decidir sobre os pacientes com câncer atendidos no Hospital Geral de Palmas (HGP). O objetivo do encontro é debater as demandas de fiscalização relacionadas à migração dos serviços especializados de oncologia no estado.\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) destacou que o processo de transição terá um prazo de 90 dias a partir da assinatura do contrato. Além disso, o HA terá até 24 meses para implementar todas as especialidades e minimizar as transferências de pacientes para fora do estado.\nA ação foi aprovada no Conselho Estadual de Saúde (CES-TO) e na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).\nAinda segundo a SES, o espaço do HGP que atualmente comporta a área de oncologia será utilizado para ampliação de leitos clínicos e de suporte para a realização de cirurgias eletivas.