Ildene Soares Pires Aguiar durante tratamento da doeça (Arquivo pessoal/Ildene Soares Pires Aguiar)\nA família da tocantinense Ildene Soares Pires Aguiar, de 43 anos, conseguiu uma nova etapa na busca pelo tratamento contra o câncer. A paciente recebeu autorização para realizar um exame que avalia a evolução da doença e auxilia os médicos na definição da estratégia terapêutica. Apesar do avanço, o principal pedido da família continua sem resposta: o acesso ao medicamento prescrito pela equipe médica, que não integra a lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).\nO exame, conhecido como PET Scan ou PET-CT, combina imagens da tomografia computadorizada com o mapeamento da atividade metabólica do organismo. O procedimento ajuda a identificar a extensão da doença, acompanhar a resposta ao tratamento e orientar as próximas condutas médicas.