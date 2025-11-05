Há um ano Maíra Vieira Coelho foi atropelada e precisou passar por uma cirurgia no joelho direito. No hospital, a perna errada foi imobilizada por engano e ela recebeu alta sem que o procedimento fosse realizado. Agora, devido ao problema no joelho, ela está com dificuldade para andar.\nEstou com um sentimento de indignação mesmo, porque o que foi feito lá no Hospital Geral de Palmas foi toda essa perna que mobilizaram esse joelho [esquerdo], sendo que, na verdade, o que estava fraturado era esse [direito]. Eu questionei toda a vida sobre o meu joelho direito", contou em entrevista à TV Anhanguera.\nA Secretaria de Estado da Saúde informou que a paciente está na fila de espera por uma consulta com ortopedista e que o erro na imobilização do joelho está sendo analisado para que as medidas cabíveis sejam tomadas (veja nota completa abaixo).