Calor acima da média deve marcar o outono no Tocantins, com impacto direto no campo e risco para lavouras (Wildes Barbosa/O Popular)\nO outono de 2026, que vai oficialmente até o dia 21 de junho, deve registrar temperaturas acima da média histórica em todo o Tocantins. Segundo a Nota Técnica Conjunta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o estado enfrenta o risco de uma transição climática brusca, com a chegada do fenômeno El Niño já no trimestre de abril a junho.\nO documento aponta uma probabilidade de 84,6% para o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. No Tocantins, o impacto mais severo deve ocorrer na região oeste, onde os termômetros podem marcar até 1 ºC acima do normal para o período. Nas demais áreas do estado, o calor também deve permanecer elevado durante toda a estação, que termina em 21 de junho.