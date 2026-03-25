O despejo indevido de restos de animais em lixões a céu aberto virou alvo de uma ação do Ministério Público (MPTO), na região sudeste do estado. Sob o risco de contaminação ambiental e proliferação de doenças, as prefeituras de Arraias, Combinado, Novo Alegre e Conceição do Tocantins foram notificadas a interromper o lançamento de sangue, vísceras e ossos em locais inadequados. A recomendação, da 2ª Promotoria de Justiça de Arraias, determina que os quatro municípios resolvam de forma imediata a crise do descarte irregular dos resíduos.\nA reportagem entrou em contato com as prefeituras de Arraias, Combinado, Novo Alegre e Conceição do Tocantins nesta quarta-feira (25) via e-mail e telefone, para tentar mais detalhes do caso, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com o MPTO, a prática, constatada nos municípios, prejudica a população, ao atrair doenças e colocar em risco a saúde da comunidade local. A destinação correta, segundo o órgão, evita riscos à saúde pública e ao meio ambiente.