Ossada humana é encontrada e polícia suspeita que seja de idoso desaparecido (Polícia Civil do Tocantins/Divulgação)\nUma ossada humana foi encontrada nesta quinta-feira (21), em Cristalândia. Segundo a Polícia Civil, investigações apontam que os ossos sejam do idoso José Cavalcante de Castro, 90 anos, que desapareceu em agosto de 2024 após ter a casa arrombada. Os restos foram localizados em uma região de difícil acesso, conhecida como "barro".\nA Polícia Civil informou que passou a analisar a região, após receber informações sobre de objetos do idoso encontrados em locais que seriam frequentados por usuários de drogas na cidade. A região foi periciada e os restos mortais encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde irão passar por exames de identificação.\nO idoso foi dado como desaparecido no dia 8 de agosto de 2024. Na época, o carro dele foi encontrado parcialmente submerso no lago, a 400 metros de distância de onde a ossada foi localizada nesta quinta-feira.