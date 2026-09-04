A ossada humana encontrada em uma área de mata que pegou fogo na região norte de Palmas, foi recolhida e submetida a exames periciais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), poderá ser necessário realizar o exame de DNA com amostra, em razão do estado em que os restos mortais foram encontrados.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Ossada humana é encontrada em Palmas\nPessoas que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar após encontrarem um crânio na quarta-feira (2), segundo apurado pela TV Anhanguera. Parte da ossada foi danificada pelas chamas.\nO Instituto Médico Legal é responsável por realizar um conjunto de exames fundamenais para identificar a vítima, estimar o tempo e a causa da morte.\nPolícia investiga ossada humana encontrada após queimada em área verde de Palmas