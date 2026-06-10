Lorenzo com os pais no seu aniversário de 1 ano (Reprodução/Instagram de Maycon Douglas de Souza)\nO bebê Lorenzo, de 2 anos, que sobreviveu ao acidente que matou os pais e os avós continua internado no Hospital Geral de Palmas (HGP), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES). O acidente envolvendo dois carros aconteceu na TO-110, em Ponte Alta do Bom Jesus, enquanto a família retornava de uma viagem.\nO Jornal do Tocantins tenta contato com a família das vítimas. Ao g1, familiares informaram que a criança precisou passar por uma cirurgia em Dianópolis, no sudeste do estado, antes de ser transferida para o HGP.\nTeve fraturas nas pernas, porém foi feita uma cirurgia em Dianópolis antes de ser transferido para Palmas. Logo após a cirurgia, foi levado por transporte aéreo. Os médicos acharam melhor transferi-lo para um hospital com melhor suporte de UTI. Ele está grave, porém consciente”.