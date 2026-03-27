Postos de combustíveis de Palmas estão sendo fiscalizados, nesta sexta-feira (27), durante a operação Vem Diesel. Nesta semana, o preço da gasolina na capital chegou a R$ 7,38, enquanto o diesel é vendido a até R$ 8,29.\nAs ações de fiscalização ocorrem simultaneamente nas capitais de 11 estados e no Distrito Federal. Além do Tocantins, a ação é realizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará e Goiás.\nA operação é realizada pela Força-Tarefa para Monitoramento e Fiscalização do Mercado de Combustíveis, com participação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), da Polícia Federal, em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e os Procons.\nO objetivo central da operação é identificar práticas irregulares, como o aumento abusivo de preços nas bombas e a fixação de valores entre empresas concorrentes para o controle de mercado.