Uma operação da Polícia Militar Ambiental (BPMA) em Araguaína, região norte do estado, resgatou 18 aves silvestres de diversas espécies que estavam sendo mantidas em cativeiro.
A Operação Protetor dos Biomas foi realizada nesta sexta-feira (26), após uma denúncia anônima. Segundo a polícia, as aves estavam distribuídas em 12 gaiolas, sendo criadas ilegalmente.
A polícia ainda informou que o responsável pela criação ilegal dos animais não possuía a licença ou registro necessários. Ele foi autuado em R$ 9 mil, por manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença.
As aves e as gaiolas foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), onde passarão por avaliação de saúde e receberão os cuidados necessários.