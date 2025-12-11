Onze pessoas foram presas e 15 mandados de busca foram cumpridos durante operação que investigava a apreensão de 900 kg de drogas no Tocantins, Goiás (GO) e Mato Grosso (MT). O alvo da Operação Serras Gerais é um grupo criminoso suspeito de tráfico interestadual de drogas em transportes aéreos.\nOs mandados foram cumpridos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Estado de Goiás (FICCO/GO), na manhã desta quinta-feira (11).\nAo todo foram oito prisões preventivas e três de prisão temporária. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e o JTo não conseguiu contato com as defesas até a última atualização desta reportagem.\nAs investigações foram iniciadas após duas grandes apreensões de drogas. Segundo a polícia, a primeira, em 28 de maio de 2024, apreendeu 450 kg de cloridrato de cocaína e prendeu dois condutores em Paraúna (GO).