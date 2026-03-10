Quatro pessoas foram presas e duas morreram durante operação da Polícia Civil por suspeita de envolvimento no assassinato do produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos. O crime aconteceu no dia 7 de setembro de 2024, enquanto o empresário jantava com a família em uma pizzaria em Miranorte, região central do estado.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Polícia prende suspeitos de matar produtor rural e cumpre mandados de busca em Miranorte\n(CORREÇÃO: o Jornal do Tocantins errou ao informar inicialmente, nesta matéria, que o crime ocorreu em Miracema e que seis pessoas haviam sido presas. A informação foi corrigida às 9h44 do dia 10 de março)\nA ação ocorreu na manhã desta terça-feira (10). Ao todo, foram emitidos seis mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nos estados do Tocantins, Alagoas e Rio de Janeiro. Os nomes de todos os investigados não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas.