Cerca de 490 kg de cocaína que estavam escondidos sob a terra foram apreendidos por uma força-tarefa policial no último domingo (7), em Pindorama do Tocantins, no sudeste do estado. A ação, denominada Operação Sentinela Christi, resultou na prisão de dois suspeitos em flagrante e na localização de uma aeronave preparada para o tráfico.\nAs investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) revelam que o entorpecente faz parte de uma estrutura de tráfico transnacional. O grupo criminoso utilizava aeronaves com modificações estruturais e rotas aéreas clandestinas para distribuir grandes quantidades de droga.\nA operação teve início quando equipes das polícias Civil, Federal e Militar flagraram veículos suspeitos saindo do local da apreensão. Os ocupantes tentaram fugir, o que gerou um acompanhamento tático com a montagem de bloqueios e patrulhamento intensivo pelas estradas da região.