A Polícia Civil prendeu 20 pessoas e apreendeu cinco adolescentes durante uma operação contra suspeitos de praticarem manobras perigosas, conhecidas como "grau", e de fazerem apologia ao crime nas redes sociais. A ação deflagrafa nesta quinta-feira (11) cumpriu 50 mandados judiciais em municípios da região do Bico do Papagaio.\nAlém das ordens de prisão temporária e de internação provisória, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Augustinópolis, Praia Norte, Sampaio, São Miguel do Tocantins, Araguatins e Buriti do Tocantins.\nA Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis também decretou medidas cautelares com o objetivo de impedir a continuidade das práticas ilícitas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e o JTO não conseguiu contato com a defesa deles.\nA investigação apura crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e no Código Penal (CP), envolvendo exibição não autorizada de manobras, condução sem habilitação, entrega de veículo a pessoa não habilitada, apologia ao crime e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com ênfase na adulteração e supressão de placas de motocicletas.