Polícia cumpre 10 mandados de prisão e 59 mandados de busca (João Guilherme Lobasz/Governo do Tocantins)\nA operação denominada “Sinal Vermelho” foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (11) com o objetivo de desarticular uma organização suspeita de atuar em esquemas de fraude na emissão de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) no Tocantins. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 59 mandados de busca e apreensão.\nDe acordo com as investigações da Polícia Civil do Tocantins, por meio da 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (3ª DEIC – Araguaína), o grupo seria composto por servidores públicos, profissionais de clínicas médicas e psicológicas, instrutores de Centros de Formação de Condutores (CFCs) e funcionários de empresas terceirizadas. Não foram divulgados os nomes dos investigados, por isso o JTo não conseguiu entrar em contato com as defesas.