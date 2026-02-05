A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), deflagrou nesta quinta-feira (5) operação para combater fraudes cibernéticas que inseriu mandados de prisão falso contra Lula e Alexandre de Moraes nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Poder Judiciário goiano. O nome dos suspeitos não foi divulgado, com isso a reportagem não conseguiu localizar a defesa deles.\nDe acordo com a PC, os criminosos fizeram a inserção de mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) e em processos digitais do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), incluindo documentos fraudulentos que simulavam decisões judiciais.\nAs investigações apontam que entre os nomes utilizados indevidamente estavam o do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, fato que ganhou repercussão nacional.