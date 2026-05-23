Suspeito foi preso em Palmas suspeito de ataques em Miracema do Tocantins (Luiz de Castro/Governo do Tocantins)\nA Polícia Civil do Tocantins realizou uma operação contra uma facção criminosa investigada por ataques violentos, ameaças e divulgação de armas nas redes sociais em Miracema do Tocantins. Durante a ação, um homem de 27 anos, conhecido como “Caçambeiro”, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em Palmas.\nA operação foi deflagrada na sexta-feira (22) e integra a Operação NARKE 6, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que tem como foco o combate ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas no estado.\nO suspeito foi localizado na região da Quadra 210 Sul, na capital, durante o cumprimento de mandados. Ele acabou preso após os policiais encontrarem uma pistola e munições escondidas dentro de um colchão. Segundo a Polícia Civil, o homem é apontado como integrante da facção e suspeito de participação em ataques recentes contra rivais em Miracema.