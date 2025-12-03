Uma operação da Polícia Civil apura a suspeita de fraude envolvendo recursos públicos destinados à merenda escolar do município de Alvorada, na região sul do Tocantins. A soma dos contratos investigados ultrapassa R$ 4 milhões.\nConforme apurado pela TV Anhanguera, policiais cumpriram 12 ordens de busca em Palmas, Alvorada, Nova Rosalândia e Gurupi. Durante a ação quatro veículos foram apreendidos. O principal alvo da operação é o ex-prefeito de Alvorada, Paulo Antônio (DEM).\nMembros da família dele também são investigados por suspeita de participação esquema de recebimento de propinas. A defesa do ex-prefeito de Alvorada, Paulo Antonio Lima e do filho dele, Alcenir Neto, informou que a operação da PF, é uma investigação normal e que os seus clientes estão à disposição da Justiça.\nA Prefeitura de Alvorada informou que as investigações são relacionadas a gestão anterior e que a atual administração não foi alvo da operação. O município também afirmou que segue a disposição das autoridadeas para prestar quaisquer informações (veja nota completa abaixo).