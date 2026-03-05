Mandados são cumpridos em nova fase da Operação FRAUS (Divulgação PCTO)\nA Polícia Civil deflagrou uma nova fase da Operação Fraus para investigar crimes de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar no Tocantins. O alvo principal é a mãe da influenciadora Karol Digital, suspeita de integrar um esquema que movimentou aproximadamente R$ 217 milhões entre 2019 e 2024.\nA operação ocorreu nesta terça-feira (3). Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em propriedades rurais e residências nas cidades de Babaçulândia, Palmeirante e Araguaína, na região norte do estado.\nO JTo não conseguiu contato com a defesa da mãe da influenciadora até a última atualização desta reportagem. À TV Anhanguera, a defesa de Karol Digital disse que não vai se manifestar sobre essa nova fase da operação porque não teve acesso aos autos.