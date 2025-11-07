Uma fábrica clandestina de cachaça foi fechada e dezenas de litros de bebidas alcoólicas sem registro foram apreendidos durante a Operação CX, em Combinado, região sudeste do Tocantins. A ação tem o objetivo de identificar e combater a produção, distribuição e comercialização de bebidas irregulares.\nA operação é realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e contou com o apoio da Polícia Civil. Policiais civis da 107ª Delegacia de Polícia Civil de Combinado foram até estabelecimentos comerciais da cidade na manhã desta sexta-feira (7).\nDe acordo com a delegada Vanusa Regina de Carvalho, foram encontradas dezenas de litros de cachaça, uísque e outros tipos de bebidas destiladas. O material estava em duas fábricas e três distribuidoras da cidade.\nMotociclista é preso após sair de bar, empinar moto e bater em viatura da Guarda Metropolitana de Palmas