A operação realizada em Combinado, região sudeste do estado, apreendeu mais de 11 mil litros de cachaça e destilados produzidos de forma irregular. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), também foram fechadas duas fábricas clandestinas e fiscalizadas outras três distribuidoras e um depósito por comercializarem as bebidas, incluindo uísques falsificados.\nNas imagens registradas durante a operação, é possível ver várias bebidas alcoólicas armazenadas em garrafas plásticas, além de tambores e um alambique, que é um equipamento usado para a destilação de líquidos, como a cachaça artesanal.\nA ação ocorreu após policiais civis da 107ª Delegacia de Polícia Civil de Combinado irem até estabelecimentos comerciais da cidade na manhã desta sexta-feira (7).\nDe acordo com a delegada Vanusa Regina de Carvalho, foram encontradas uísques e outros tipos de bebidas destiladas. Os policiais e fiscais identificaram que as bebidas não tinham registro junto ao Mapa nem a outros órgãos de fiscalização.